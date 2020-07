JEE & NEET Exams Date: जेईई एवं नीट की परीक्षा की तिथियां घोषित की जा चुकी हैं. हालांकि तय की गई इन तिथियों पर अब परीक्षाएं करवाना मुश्किल है. इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाह पर अगले 24 घंटों में जेईई और नीट की परीक्षा में बदलाव किया जा सकता है. इससे पहले निर्णय लिया गया था कि 18 से 23 जुलाई के बीच जेईई मेन की परीक्षाएं ली जाएंगी. वहीं 26 जुलाई को नीट की परीक्षा का कार्यक्रम तय था. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 5 मई को देश भर के छात्रों से वेबिनार के माध्यम से चर्चा की थी. छात्रों के साथ इसी चर्चा में मानव संसाधन विकास मंत्री जेईई एवं नीट की परीक्षा की तिथियों की घोषणा भी की थी. Also Read - JEE नहीं हुआ क्लीयर, तो ना हों परेशान, IIT Madras ने लॉन्च किया ये कोर्स

गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ने निशंक ने कहा, "जेईई और नीट की परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का निवेदन लगातार आता रहा है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए इन परीक्षाओं को थोड़ा पीछे करना चाहिए." छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निवेदन किया है कि कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल यह परीक्षाएं न ली जाएं और इनकी इनकी तिथि आगे बढ़ा दी जाए. केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, "छात्रों के निवेदन को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक और उनकी टीम से अनुरोध किया गया है कि वे एक कमेटी बनाकर इस पर विचार करें. सभी स्थितियों का आकलन करके 24 घंटे में हमें इस बारे में अनुशंसा दें. ताकि कोई ठोस निर्णय लिया जा सके और छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके."

Looking at circumstances & requests received from students&parents appearing for JEE&NEET exams, a committee consisting of National Testing Agency&other experts advised to review situation&submit its recommendations to HRD Ministry

latest by tomorrow: Union Minister R. Pokhriyal

latest by tomorrow: Union Minister R. Pokhriyal pic.twitter.com/ktWkc2HIhP Also Read - HRD मिनिस्ट्री ने तैयार किया 'लोकल टू ग्लोबल' कार्यक्रम, छात्रों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय एक्स्पोजर

