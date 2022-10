JEECUP Counselling Result 2022: यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए JEECUP 2022 काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है. इस बाबत 5वें राउंड के सीट आवंटन को लेकर रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था वे अधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार ध्यान दें कि रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.Also Read - UPJEECUP Counselling 2022: उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आज से शुरू हो रही काउंसलिंग, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

JEECUP Counselling Result 2022: कैसे चेक करें रिजल्ट

– रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर विजिट करना होगा.

– वेबसाइट की होमपेज पर आपको Examination, Admission and eCounselling Services for Session 2022 के लिंक पर जाएं.

इसके बाद Seat Allotment Result of Round 5 of JEECUP Counseling 2022 has been announced के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब चेक रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

– एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें.

– अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

JEECUP counselling 2022: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

रिजल्ट में जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की गई है वे 3 अक्टूबर 2022 तक अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराएं. साथ ही इसी दौरान उन्हें फीस का भउगतान भी करना होगा. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अन्य जानकारी को चेक कर सकते हैं.

JEECUP counselling 2022: काउंसलिंग के समय ले जाएं ये दस्तावेज

– काउंसलिंग कॉल लेटर

– एडमिट कार्ड

– रैंक कार्ड

– 10वीं की मार्कशीट

– 12वीं की मार्कशीट

– माइग्रेशन सर्टिफिकेट

– रिजर्वेशन सर्टिफिकेट

– निवास प्रमाण-पत्र