JAC Result 2022: झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के पर‍िणाम (Jharkhand Board 10th 12th Result 2022) का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए रिजल्‍ट की तारीख को लेकर लेटेस्‍ट अपडेट है. झारखंड एकेडमिक काउंस‍िल (JAC) आध‍िकार‍िक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जल्‍द ही बोर्ड रिजल्‍ट जारी कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार झारखंड बोर्ड रिजल्‍ट (Jharkhand Board result) 15 जून को जारी होने वाला था. लेकिन इसकी कोई आध‍िकार‍िक सूचना नहीं जारी की गई है. परीक्षा पर‍िणाम (Jharkhand Board 10th and 12th result 2022) को लेकर फिलहाल कोई तारीख नहीं बताई गई है.

लोकल र‍िपोर्ट्स की मानें तो झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के पर‍िणाम 16 या 17 जून को जारी हो सकते हैं. यह संभव है कि बोर्ड सबसे पहले कक्षा 12वीं के पर‍िणाम जारी करेगा. बता दें कि झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा (Jharkhand Board 10th class exam) का आयोजन 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक किया गया था. वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा का आयोजन 24 मार्च से 25 अप्रैल 2022 तक किया गया था.

Jharkhand Board 10th and 12th class result ऐसे चेक करें

छात्र अपना बोर्ड रिजल्‍ट (Jharkhand Board 10th and 12th class result) नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो कर देख सकते हैं.

1. झारखंड बोर्ड की आधिकार‍िक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं.

2. दिये गए रिजल्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रोल नंबर और अन्‍य व‍िवरण दर्ज करें.

4. सबमिट बटन प्रेस करें.

5. आपका झारखंड बोर्ड 10वीं या 12वीं का पर‍िणाम (Jharkhand Board 10th and 12th result) स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

6. छात्र पर‍िणाम (Jharkhand Board result) को डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

टॉपर्स की लिस्‍ट होगी जारी :

रिपोर्ट के अनुसार झारखंड बोर्ड इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की सूची (10th and 12th toppers) जारी कर सकता है. झारखंड बोर्ड ने सभी स्‍कूल ऑथोरिटीज को यह निर्देश दिये थे कि वह इवैल्‍यूएशन प्रक्र‍िया पूरी करने के साथ ही 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की सूची भी जारी करें.