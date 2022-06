Jharkhand Board 12th Arts, Commerce Result 2022: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ( Jharkhand Academic Council/JAC) द्वारा कक्षा 12वीं के आर्ट्स (JAC 12th Arts Result 2022) और कॉमर्स स्ट्रीम (JAC 12th Commerce Result 2022) के रिजल्ट को जारी किया जाएगा. इससे पहले विज्ञान स्ट्रीम के कक्षा 12वीं परीक्षा के रिजल्ट को जारी किया जा चुका है. बता दें कि दोपहर 2.30 बजे कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट को जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी (Jharkhand 12th Board Exam Result) होने के बाद अधिकारिक वेबसाइट (jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in) पर रिजल्ट (JAC Arts and Commerce Result 2022) के लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा.Also Read - JAC 12th Arts, Commerce Result 2022/ jac.jharkhand.gov.in, jac.nic.in, jacresults.com, jharresults.nic.in: डिजिलॉकर पर देख सकते हैं कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट, बस करना होगा ये काम

एसएमएस के जरिए देखें रिजल्ट (How to Check Result Through SMS)

कक्षा 12वीं की आर्ट्स (JAC 12th Arts Results Through SMS) और कॉमर्स परीक्षा के रिजल्ट उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं. हालांकि ऐसा कई बार देखने को मिला जब रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट डाउन या क्रैश हो जाता है ऐसे में उम्मीदवार एसएमएस के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. एसएमएस के माध्यम से कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम (JAC 12th Commerce Results Through SMS) के रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को टाइप करना होगा- RESULT (स्पेस) JAC12 (स्पेस) रोल नंबर और इसे 56263 पर भेजना होगा.

ऑनलाइन ऐसे देखें रिजल्ट ((How to Check Result Online)

– रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर विजिट करना होगा.

– रिजल्ट जारी होने के बाद कक्षा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट के लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा.

– इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा.

– अब रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा और रिजल्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– रिजल्ट को डाउनलोड करें और सेव करें.