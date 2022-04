देश के कुछ शहरों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर पाबंदियां वापस आने लगीं (Covid Restriction Return) हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य (Mask New Rule) किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी बुधवार को कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईलेवल मीटिंग करेंगे. इन सबके बीच झारखंड के स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है.Also Read - भारत में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, COVID 4th wave से पहले जानें इसके लक्षण

In the view of rising #COVID19 cases, School Education Dept issued instructions to all districts to conduct COVID tests at schools. If any student is found positive, proper protocol is to be followed. Gatherings, cultural programs barred: Secretary of Education Dept (Jharkhand)

— ANI (@ANI) April 25, 2022