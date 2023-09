Hindi Career Hindi

Jkpsc Exam Calendar 2023 Out At Jkpsc Nic In For September October 2023

JKPSC ने जारी किया सितंबर- अक्टूबर में होने वाली परीक्षा का कैलेंडर, जानें कब होगी कौन सी परीक्षा

जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) ने अक्टूबर और नवंबर 2023 परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है.

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) ने अक्टूबर और नवंबर 2023 परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. उम्मीदवार JKPSC परीक्षा कार्यक्रम 2023 आधिकारिक वेबसाइट jkpsc.nic.in के माध्यम से देख सकते हैं. जारी JKPSC शेड्यूल के मुताबिक, Assistant Professor of Commerce, Assistant Professor of Fine Arts Music and Languages, Assistant Professor of Industrial Chemistry, Assistant Professor of Renewable Energy, Assistant Professor Dogri, Assistant Professor of Mathematics and Assistant Professor के पद के लिए परीक्षा होगी. फिजिक्स की परीक्षा 10 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी.

Excise duty और taxation सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 डिपार्टमेंटल परीक्षा 2023 के पद के लिए जेकेपीएससी परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी. “परीक्षा का सत्र/समय अलग से सूचित किया जाएगा. हालांकि, सत्र/समय 10.08.2023 को निर्धारित लिखित परीक्षा के लिए दिनांक 24.08.2023 के नोटिस के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है, “आधिकारिक अधिसूचना पढ़ता है.

जेकेपीएससी परीक्षा कैलेंडर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट jkpsc.nic.in पर जाएं.

चरण 2: होमपेज पर JKPSC exam calendar for September पर क्लिक करें.

चरण 3: सितंबर, अक्टूबर 2023 के लिए जेकेपीएससी परीक्षा कैलेंडर पीडीएफ प्रारूप में आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.

चरण 4: जेकेपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2023 डाउनलोड करें.

चरण 5: आगे के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट लें.

अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा की उपरोक्त तिथियां जरूरत और हालात के हिसाब से बदल सकते हैं. विभिन्न विज्ञापन अधिसूचनाओं से पहले अधिसूचित पदों के लिए परीक्षा का कैलेंडर/शेड्यूल नवंबर के महीने में नए तरीके से जारी किया जाएगा.

