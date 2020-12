JKSSB Accounts Assistant Result 2020 Declared: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने अकाउंट्स असिस्टेंट (Panchayat) के पदों के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट/ स्कोर कार्ड (Score Card) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो JKSSB Accounts Assistant Exam में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (JKSSB Accounts Assistant Result 2020) चेक कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2020: JKSSB Recruitment 2020: 10वीं से लेकर ग्रेजुएट के 1997 पदों पर JKSSB में निकली वैकेंसी, इस दिन से करें आवेदन, ये है आखिरी डेट

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://jkssb.nic.in/Pdf/Downloader.ashx?nid=31300&type=n पर क्लिक करके JKSSB Accounts Assistant Result 2020 देख सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में क्वालीफाई किया है उन्हें जम्मू और कश्मीर के एसओ के प्रावधानों के तहत ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में अकाउंट्स असिस्टेंट (Panchayat) के लिए या जिला कैडर पदों के लिए नियुक्त किया जाएगा. JKSSB Accounts Assistant Recruitment 2020 के लिए कुल 1889 रिक्तियां उपलब्ध हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2020: JKSSB Recruitment 2020: 8575 क्लास-IV के पदों पर निकली वैकेंसी, इस दिन से शुरू होगी आवेदन करने की प्रक्रिया

JKSSB Accounts Assistant Exam 2020 में कुल 164055 उम्मीदवार OMR आधारित परीक्षा में उपस्थित हुए थे. JKSSB Accounts Assistant Answer Key11 नवंबर 2020 को जारी की गई थी और आधिकारिक वेबसाइट पर 12 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक आपत्तियां / प्रतिनिधित्व आमंत्रित किए गए थे. सभी आपत्तियां प्राप्त करने के बाद बोर्ड ने फाइनल आंसर की 25 दिसंबर 2020 को अपलोड की थी.

JKSSB Accounts Assistant Result 2020 ऐसे करें चेक

JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Result/Score Sheet of OMR based Objective type Written Test for the post of Accounts Assistant (Panchayat) conducted by J&K Services Selection Board on 10.11.2020’ लिखा हो.

JKSSB Accounts Assistant Result 2020 का एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

अपने JKSSB Accounts Assistant Result 2020 का स्कोर चेक करें.