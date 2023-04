Hindi Career Hindi

JMI Entrance Exam 2023: जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम शुरू, 3000 हजार स्टूडेंट्स शामिल

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) में अलग-अलग कोर्सेस में एडमिशन के लिए जेएमआई प्रवेश परीक्षा 2023 शुरू हो चुकी है.

JMI Entrance Exam 2023: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने आज सत्र 2023-24 के लिए अलग-अलग कोर्सेस में एडमिशन के लिए जेएमआई प्रवेश परीक्षा 2023 शुरू कर दी है. मीडिया गवर्नेंस में मास्टर्स, एमए वेस्ट एशिया स्टडीज, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोफिजिक्स, एक्टिंग में पीजी डिप्लोमा, स्टिल फोटोग्राफी में पीजी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई. जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम में इस साल लगभगल 3 हजार स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं. जामिया ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित विभिन्न केंद्रों पर लगभग 3,000 छात्र प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए. CUET के तहत NTA द्वारा विश्वविद्यालय के केवल 15 स्नातक और 5 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है.

JMI Admission 2023 CUET UG courses

BA (Hons) Persian

BA (Hons) Urdu

BA (Hons) History

BA (Hons) French & Francophone Studies

BA (Hons) Spanish & Latin American Studies

BA (Hons) Economics

BVoc Solar Energy

BSc (Hons) Physics

BSc (Hons) Chemistry

BSc (Hons) Applied Mathematics

BSc Biotechnology

BA (Hons) Turkish Language & Literature

BA (Hons) Hindi

BA(Hons) Sanskrit

BA (Hons) Korean Language

JMI Admission 2023 CUET PG Courses

MA Educational Planning and Administration

MA Persian

MA Sanskrit

MSc Disaster Management and Climate Sustainability Studies

PG Diploma in Disaster Management