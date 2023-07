Hindi Career Hindi

JMI Entrance Result 2023: इन कोर्सेस का एंट्रेंस रिजल्ट जारी, यहां देखें लिस्ट

जामिया मिलिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. टोटल 17 प्रोग्राम के नतीजे जारी किए गए हैं.

Photo-IANS

JMI Entrance Result 2023 Link: जामिया मिलिया इस्लामिया के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. रिजल्ट जेएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट jmicoe.in पर जाकर देख सकते हैं. इन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी और 14 जुलाई, 2023 को समाप्त होगी. जो लोग परीक्षा में पास हो चुके हैं वे 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

जो लोग इस परीक्षा में फेल हो चुके हैं उनके लिए जेएमआई ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि प्रवेश सूचना में उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश लेने में विफल रहने वाले फाइनल चयनित उम्मीदवारों पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा और इस आशय के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को नियमित अपडेट के लिए परीक्षा वेबसाइट पर जाने की सलाह दी क्योंकि अन्य कार्यक्रमों के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे.

How to Check JMI Result 2023?

आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट – jmicoe.in पर जाएं

प्रवेश परिणाम 2023 के लिंक पर क्लिक करें

आवश्यक विवरण दर्ज करें और खोज बटन पर क्लिक करें

जेएमआई प्रवेश परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा

भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट लें

इन कोर्सस का रिजल्ट हुआ जारी

JMI has declared the results of the following programmes:

M08 MA Economics

M09 MA Political Science

M11 MA Public Admininstration

M12 MA Sociology

A09 Advance Diploma in Counseling Psychology

B13 Bachelor in Library Science

B10 BFA Painting

B12 BFA Art Education

B11 BFA Sculpture

B09 BFA Applied Arts

G09 PG Diploma in Still Photography

G10 PG Diploma in acting

M20 MA in Mass Communication

M21 MA Convergent Journalism

M22 MA Development Communication

M23 MA Visual Effects

D01 Diploma in Engineering

