Hindi Career Hindi

JNU PG Admission 2023: जेएनयू पीजी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द करें अप्लाई

JNU PG Admission 2023: जेएनयू पीजी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द करें अप्लाई

(JNU) ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी पीजी) 2023 के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएशन और एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीओपी) कोर्सेस में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है.

JNU PG Admission 2023: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी पीजी) 2023 के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएशन और एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीओपी) कोर्सेस में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जिन्होंने पीजी में एडमिशन के लिए सीयूईटी परीक्षा दिया है, वे आधिकारिक वेबसाइट, jnuee.jnu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त है.

Trending Now

इस संबंध में जेएनयू ने नोटिस जारी किया है, नोटिस में कहागया है कि जिन आवेदकों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली को चुना था और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा – सीयूईटी (पीजी) -2023 में उपस्थित हुए थे, वे 27.07.2023 से अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन भर रात रात 11.50 बजे तक सकते हैं. सीयूईटी यूजी परीक्षा के बाद अब पीजी कोर्सेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है.

JNU PG Admission 2023: Courses, seats

Course- Seats

MTech computer science and technology-33

MTech in Data Science-20

MTech in Nano Science-6

MTech in Nano Electric-6

Master of Public Health-11

PG Diploma in Big Data Analytics-10

MA in Politics-115

MA in Economics-96

MA in International Relation and Area Studies-50

MA in Political Science 96

MA in Geography 68

MA in Sociology 96

MA in Philosophy-31

MA in Development and Labour Studies-50

MA in French and Francophone Studies-19

MA in German Literature-10

MA in Hindi, Urdu-39

MA in English-39

MSc in Environmental Sciences-39

MSc in Life Sciences-38

MSc in Physics-41

MSc in Chemistry-25

MSc in Mathematics-15

MA in Sanskrit-63

RECOMMENDED STORIES