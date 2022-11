JNU PG First Merit List 2022: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) द्वारा आज यानी 2 नवंबर 2022 को पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए पहली मेरिटल लिस्ट (JNU PG First Merit List 2022) को जारी करेगी. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे JNU PG Admission 2022 वे अधिकारिक वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट (JNU PG First Merit List 2022) को चेक कर सकते हैं.Also Read - JNUEE PhD Admission 2022: जेएनयू में पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म jnuexams.nta.ac.in पर जारी

उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे डायरेक्ट लिंक http://jnuee.jnu.ac.in/ के माध्यम से जेएनयू पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं. शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 2 से 15 नवंबर 2022 और 21 से 23 वनबंर के बीच उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्व नामांकन को पूरा कर सकते हैं. वहीं कॉलेजों में फिजिकल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को 14 से 17 नवंबर और 21 से 23 नवंबर के बीच उपस्थित रहना होगा. वहीं फाइनल सेलेक्शन लिस्ट रजिस्ट्रेशन के आधार पर 2 दिसंबर को जारी किया जाएगा. Also Read - JNU Registration 2022: जेएनयू पीजी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, जल्द करें अप्लाई

कब जारी होगी दूसरी मेरिट लिस्ट

जेएनयू पीजी में एडमिशन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट (JNU PG Second Merit List 2022) को 8 नवंबर 2022 को जारी किया जाएगा. वहीं सीटों को ब्लॉक करने के लिए 8 से 10 नवंबर के बीच का समय मिलेगी. 13 नवंबर को पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी और जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं 28 नवंबर से शुरू होगी. वहीं एडमिशन पंजीकरण की लास्ट डेट 30 दिसंबर है. Also Read - JNU Merit List: जेएनयू यूजी एडमिशन के लिए जारी हुई पहली मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक