नई दिल्‍ली : नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (JNV admit card) जारी कर दिए हैं. एडमिट कार्ड (JNVST Class 6 admit card 2022) आधिकार‍िक वेसबाइट navodaya.gov.in पर उपलब्‍ध है. एडमिट कार्ड (NVSE Class 6 admit card) डाउनलोड करने के लिए उम्‍मीदवारों को रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म तिथ‍ि की आवश्‍यकता होगी.Also Read - UPPSC Staff Nurse Admit Card 2022: उत्‍तर प्रदेश में स्‍टाफ नर्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 10 अप्रैल को होगा एग्‍जाम

एडमिट कार्ड का डायरेक्‍ट लिंक Also Read - Haryana Board Class 10th, 12th Admit Card: बीएसईएच ने जारी किया 10वीं और 12वीं के लिए एडमिट कार्ड

JNVST Class 6 admit card 2022 online: ऐसे करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड (NVS Class 6 admit card 2022) डाउनलोड करने के लिए उम्‍मीदवारों को नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करने होंगे.

1. आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये लिंक click here for downloading the Admit Card for Class VI Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test-2022 पर क्‍ल‍िक करें.

3. एक नया वेब पेज खुलेगा.

4. अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर (NVS registration number) और जन्‍म तिथ‍ि दर्ज करें.

5. अपना कैप्‍चा कोड और साइन इन बटन पर क्‍ल‍िक करें.

6. स्‍क्रीन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा. Also Read - Gujarat Board SSC 2022 Exam: जीएसईबी ने कक्षा 10वीं के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड ( NVS Class 6 Hall ticket) डाउनलोड करने के बाद छात्र उसका प्रिंटआउट ले लें. नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) एंट्रेंस एग्‍जाम (JNVST Class 6 entrance examination) 30 अप्रैल को आयोजित होगा. परीक्षा हॉल में बैठने के लिए उम्‍मीदवारों को एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा.