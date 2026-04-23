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ISRO-VSSC में जॉब का चांस: जूनियर रिसर्च फेलो पदों पर भर्ती शुरू, सैलरी 42000 तक, 5 मई लास्ट डे

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले वीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

Published date india.com Published: April 23, 2026 9:57 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
जानिए नौकरी के लिए क्या योग्यता चाहिए.
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सरकारी नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का एक प्रमुख केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) ने अपनी अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला (एसपीएल) में जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) के कुल 8 पदों पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं.

अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 मई

इसरो-वीएसएससी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल के सुबह 10.00 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 मई तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 05.00 बजे तय या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

एमएससी एमएस/एमई/एमटेक वाले कर सकते हैं अप्लाई

आवेदन करने वाले वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/इंजीनियरिंग भौतिकी/अंतरिक्ष भौतिकी/वायुमंडलीय विज्ञान/मौसम विज्ञान/ग्रहीय विज्ञान में एमएससी डिग्री या वायुमंडलीय विज्ञान/अंतरिक्ष विज्ञान/ग्रहीय विज्ञान/अनुप्रयुक्त भौतिकी/इंजीनियरिंग भौतिकी में एमएस/एमई/एमटेक, जिसमें सभी सेमेस्टरों के कुल औसत में न्यूनतम 60% अंक या 10-पॉइंट स्केल पर 6.5 का सीजीपीए/सीपीआई ग्रेडिंग या समकक्ष होना चाहिए.

CSIR-UGC NET किया हो पास

इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास सीएसआईआर-यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसमें नेट-लेक्चरशिप भी शामिल है; मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन योग्यता परीक्षा (जीएटी); और संयुक्त प्रवेश स्क्रीनिंग परीक्षा (जेईएसटी) जैसे आवश्यक योग्यताएं भी होनी चाहिए.

अधिकतम आयु 28 वर्ष

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 5 मई के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

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इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की प्रारंभिक जांच, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 37,000 से 42,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी.

आवेदन का प्रिंट आउट जरूर रखें

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले वीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. लास्ट में आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें. (इनपुट एजेंसी से)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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