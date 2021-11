Jobs in Madhya Pradesh: अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं या फिर आपके पास ITI की डिग्री है तो आपके लिए खुशखबरी है. मध्यप्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (Dept of Tech Edu, Skill Devlopment & Employment) ने 12वीं पास लोगों के लिए 300 पदों और आईटीआई (ITI Jobs) पास लोगों के लिए 200 पदों पर आवेदन मांगे हैं. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों ने रोजगार का अवसर दिया जाएगा.Also Read - Punjab Lineman Vacancy 2021: ITI पास लोगों के लिए खुशखबरी, पंजाब बिजली विभाग में आई बंपर सरकारी नौकरी

सोशल मीडिया पर इस बाबत सूचना जारी की गई है. सूचना के मुताबिक आटोमोबाइल कंपनी पीथमपुर में 200 पद खाली हैं. इसके लिए 10वीं के बाद ITI (फीटर, डीजल मोटर मैकेनिक, टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड) पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. वहीं इंटरनेशनल कस्टमर केयर प्रोफेशनल में 300 पद खाली है. इसके लिए 12वीं पास योग्यता मांगी गई है.

इस बाबत नौकरी (ITI Ki Naukari) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी सीवी या रेज्यूम yashaswi.recruiter13@yashaswigroup.in ईमेल आईडी पर मेल करना होगा या फिर उम्मीदवार 07554343124 पर व्हाट्सऐप कर सकते हैं बता दें कि अधिक जानकारी के लिए लोग जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.