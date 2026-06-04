JoSAA Registration 2026: IIT कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, JEE एडवांस्ड पास स्टूडेंट्स कहां-कैसे कर सकते हैं आवेदन? जानें कैसे अलॉट होगी सीट-ब्रांच

JoSAA counselling 2026 registration: जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों, IITs & NITs, में एडमिशन के लिए JoSAA काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानें रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, सीट अलॉटमेंट का फॉर्मूला और अपनी पसंदीदा ब्रांच को पाने का सही तरीका...

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JoSAA रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी होने के साथ ही देश के बड़े-बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों यानी आईआईटी और एनआईटी में काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. JEE एडवांस पास स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परीक्षा यानी काउंसलिंग और सही कॉलेज व ब्रांच चुनने का सफर शुरू हो चुका है. जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का पूरा शेड्यूल और गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. आइए जानते हैं कि आप कब और कैसे आवेदन कर सकते हैं और किस तरह अपनी ड्रीम सीट पक्की कर सकते हैं…

कब तक और कहां करना है आवेदन?

JoSAA 2026 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 2 जून 2026 को शाम 5 बजे से शुरू हो चुकी. क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर अपने जेईई मेन या एडवांस्ड के क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगइन करना होगा. आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और कैंडिडेट को अपने पसंदीदा संस्थानों और इंजीनियरिंग ब्रांच का चयन एक निश्चित ऑर्डर (Preference Order) में करना होगा.

जोसा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है?

अगर आप देश के120 से अधिक तकनीकी संस्थानों में से किसी एक में सीट पाना चाहते हैं, तो 11 जून 2026 को शाम 5 बजे से पहले अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम जरूर पूरा कर लें. यही विकल्प लॉक करने की आखिरी तारीख है, जिसके बाद सिस्टम आपकी भरी हुई चॉइसेज को अपने आप लॉक कर देगा. इससे पहले काउंसलिंग को समझने के लिए 8 जून को दोपहर 2 बजे और10 जून के दिन दोपहर 1 बजे को मॉक सीट अलॉटमेंट जारी किए जाएंगे.

कैसे अलॉट होगी सीट- ब्रांच?

सीटों का अलॉटमेंट पूरी तरह से आपकी रैंक (केटेगरी रैंक और कॉमन रैंक लिस्ट), चुने गए विकल्पों की प्राथमिकता और उपलब्ध सीटों के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जाता है, जहां आईआईटी (IITs) में एडमिशन जेईई एडवांस्ड की रैंक के जरिए मिलता है, वहीं एनआईटी (NITs), ट्रिपल आईआईटी (IIITs) और जीएफटीआई (GFTIs) में दाखिला जेईई मेन की रैंक पर आधारित होता है. इसके साथ ही इस वर्ष छात्राओं के लिए सभी प्रमुख संस्थानों में कम से कम 20 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु अलग से सुपरन्यूमरेरी सीटें भी रिजर्व रखी गई हैं.

Freeze, Float और Slide का विकल्प?

सीट अलॉट होने के बाद स्टूडेंट्स के पास तीन अहम विकल्प होते हैं जो आगे की राह तय करते हैं. पहला Freeze (फ्रीज), जिससे आप मिली सीट को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और आगे के राउंड से बाहर हो जाते हैं. दूसरा Float (फ्लोट), जिसमें आप मिली सीट को सुरक्षित रखते हुए दूसरे संस्थानों में बेहतर ब्रांच के विकल्प खुले रखते हैं. तीसरा Slide (स्लाइड), जहां आप सीट स्वीकार करते हैं लेकिन उसी कॉलेज में आगे के राउंड में और बेहतर ब्रांच मिलने पर अपग्रेड होने का विकल्प चुनते हैं.

सीट बुक करने का आइडियल तरीका

सीट पक्की करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट में अपने सपनों के कॉलेज और पसंदीदा ब्रांच को हमेशा सबसे ऊपर रखें, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो. इसके बाद मॉक अलॉटमेंट के नतीजों को ध्यान से देखें और आवश्यकतानुसार अपने प्राथमिक क्रम को री-अरेंज करें. एक बार जब आपको सीट मिल जाए, तो समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें और सीट एक्सेप्टेंस फीस जरूर भरें, क्योंकि ऐसा न करने पर आप काउंसलिंग प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो सकते हैं.

BArch के लिए क्या है नियम?

अगर आप आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी (BHU) वाराणसी से आर्किटेक्चर में बैचलर (BArch) करना चाहते हैं, तो आपको आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) पास करना होगा. एएटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 1 और 2 जून को आयोजित हुआ था, जिसकी परीक्षा 4 जून को ली जा चुकी है और इसके परिणाम 7 जून को जारी होंगे. एएटी पास करने वाले छात्रों को भी जोसा काउंसलिंग के माध्यम से ही उनकी जेईई एडवांस्ड रैंक के आधार पर आर्किटेक्चर की सीटें अलॉट की जाएंगी.