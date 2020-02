JPSC Civil Services Main Examination 2020: झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संयुक्त सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. झारखंड संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 1 फरवरी 2019 तक राज्य भर में फैले विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

उम्मीदवार जो JPSC Civil Services Main Examination 2020 में उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट JPSC की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं.

ऐसे करें JPSC Civil Services Main Examination 2020 का रिजल्ट चेक

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. होम पेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Press release and mains result of the Combined Civil Services, Advt. No.23/2016’ लिखा हो.

3. एक नया पृष्ठ डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

4. नीचे आएं और अपना रिजल्ट देखें.

5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भों के लिए उसका प्रिंट आउट लें.