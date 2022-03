JPSC Mains Admit Card 2021: झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी मेन्स एडमिट कार्ड 2021 (JPSC Mains Admit Card 2021) 1 मार्च 2022 को जारी किया गया है. संयुक्त सिविल सेवा मेन्स परीक्षा (Combined Civil Services Mains exam) के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - SSC CHSL 2022 Recruitment: डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर रिक्‍त‍ियां, 12वीं पास करें आवेदन

जेपीएससी मेन्स एडमिट कार्ड 2021 (JPSC Mains Admit Card 2021) 11 से 13 मार्च, 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए है. यह पेपर उन सभी उम्मीदवारों द्वारा दिया जाएगा, जो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (JPSC Prelims exam) में पास हुए हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिये उम्‍मीदवारों को अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की आवश्‍यकता होगी. एडमिट कार्ड (JPSC Mains Admit Card 2021) डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्‍पेप्‍स को फॉलो करना होगा.

JPSC Mains Admit Card 2021: ऐसे करें डाउनलोड

1. उम्‍मीदवारों को झारखंड लोक सेवा आयोग, JPSC की आध‍िकार‍िक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाना होगा.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Admit Card for Combined Civil Services (Mains) पर क्‍ल‍िक करें.

3. इसके बाद उम्‍मीदवार रोल नंबर, जन्‍म तिथ‍ि और कैप्‍चा एंटर करें.

4. आपका एडमिट कार्ड (JPSC Admit Card for Mains exam) स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

5. उम्‍मीदवार अपने एडमिट कार्ड (JPSC Admit Card for Mains exam) का प्र‍िंंटआउट लें.

एडमिट कार्ड (JPSC Mains Admit Card 2021) में दी गई जानकारी और विवरण को ध्‍यान से पढें और क्रॉस चेक कर लें. अगर एडमिट कार्ड (JPSC Admit Card for Mains exam) में दी गई जानकारी या विवरण में कोई गलती है, जैसे कि पिता के नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्‍ट्रेशन नंबर में गलती होने पर, संबंधित अध‍िकारी से संपर्क करें. परीक्षा में शामिल होने के लिये उम्‍मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा. एडमिट कार्ड के बगैर परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं होगी.

डायरेक्‍ट लिंक