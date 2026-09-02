BSF कांस्टेबल एग्जाम का पेपर लीक? छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर जमकर मचाया हंगामा, अब इस दिन होगी परीक्षा

कानपुर के परीक्षा केंद्र पर BSF कांस्टेबल परीक्षा के दौरान पेपर लीक की खबर से छात्रों ने जमकर हंगामा किया. अब परीक्षा 18 सितंबर को होगी.

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कानपुर में BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल (HCM) भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ी परेशानी सामने आई. श्यामनगर स्थित एमडी इंफोटेक परीक्षा केंद्र पर बुधवार को पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के करीब 10-15 मिनट बाद कई कंप्यूटर अचानक बंद हो गए. कुछ सिस्टम थोड़ी देर बाद चालू हो गए, लेकिन कई कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे. कर्मचारियों ने सिस्टम ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद फिर कंप्यूटर बंद हो गए. इस वजह से अभ्यर्थियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और परीक्षा सही तरीके से नहीं हो सकी.

देरी से मिली एंट्री, बारिश में भीगे अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों के मुताबिक, पहली पाली के लिए सुबह 7:30 बजे से परीक्षा केंद्र में एंट्री होनी थी, लेकिन प्रवेश करीब 8:30 बजे शुरू हुआ. इसी दौरान बारिश भी हो रही थी, जिससे कई अभ्यर्थी भीग गए. बताया गया कि तीन छात्रों के एडमिट कार्ड भी बारिश में गीले हो गए. इसके बाद करीब 9 बजे परीक्षा शुरू हुई. लेकिन कुछ ही मिनट बाद कंप्यूटर बंद होने लगे. करीब 9:55 बजे कई सिस्टम फिर बंद हो गए और करीब 20 मिनट तक परेशानी बनी रही. कुछ कंप्यूटर इसके बाद भी थोड़ी देर के लिए बंद होते रहे.

जनरेटर की खराबी बताने पर भड़के छात्र

अभ्यर्थियों का कहना है कि जब उन्होंने कंप्यूटर बंद होने की वजह पूछी तो उन्हें जनरेटर में दिक्कत की बात बताई गई. इस पर छात्रों ने सवाल उठाया कि अगर बिजली की समस्या थी तो परीक्षा केंद्र में पंखे कैसे चल रहे थे. करीब 40 मिनट तक परीक्षा ठीक से शुरू नहीं होने के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र से बाहर कर दिया गया. इसके बाद 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने केंद्र के बाहर हंगामा और विरोध शुरू कर दिया. कुछ अभ्यर्थियों की ओर से तोड़फोड़ किए जाने का आरोप भी लगाया गया. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराया.

BSF ने परीक्षा रद्द कर दी, नई तारीख जारी

कानपुर जिले में BSF HCM परीक्षा के लिए चार केंद्र बनाए गए थे. इनमें श्यामनगर का एमडी इंफोटेक सेंटर भी शामिल था, जहां करीब 500 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी. भर्ती के तहत कुल 1,752 पदों पर नियुक्ति होनी है. सेंटर पर हुई तकनीकी परेशानी के बाद बुधवार को तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई. अब इस केंद्र पर परीक्षा 18 सितंबर 2026 को दोबारा कराई जाएगी. अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे आगे की जानकारी के लिए BSF के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देखते रहें.