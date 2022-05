Karnataka SSLC Exam results: कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड, केएसईईबी (KSEEB) ने कर्नाटक एसएसएलसी परिणाम 2022 तिथि (Karnataka SSLC Result 2022 Date) के बारे में नवीनतम अपडेट जारी किया है. राज्य के शिक्षा मंत्री, बीसी नागेश ने कर्नाटक एसएसएलसी 10वीं परिणाम 2022 के लिए घोषणा की है. कर्नाटक एसएसएलसी परिणाम 2022 को KSEEB द्वारा 19 मई 2022 को घोषित किया जाएगा.Also Read - GSEB HSC Science Result 2022 Live Update: गुजरात बोर्ड 12वीं विज्ञान का रिजल्‍ट जारी, 72.02% छात्र हुए पास

कर्नाटक राज्य के शिक्षा मंत्री, बीसी नागेश ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कर्नाटक एसएसएलसी परिणाम 2022 तिथि (Karnataka SSLC Results 2022 Date) के बारे में घोषणा की. उन्होंने ट्वीट किया कि कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा परिणाम 19 मई को घोषित किए जाएंगे.

ಮೇ 19ರಂದು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Karnataka SSLC Exam Results will be announced on May 19th.@CMofKarnataka#SSLCresults

— B.C Nagesh (@BCNagesh_bjp) May 13, 2022