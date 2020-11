Karnataka NEET First Seat Allotment Result 2020: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) बुधवार यानी आज 25 नवंबर, 2020 को पहले राउंड के लिए NEET UG Seat Allotment Result जारी करेगा. इस निर्णय के बारे में एक नोटिस प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्राधिकरण NEET 2020 के लिए पहली सीट आवंटन रिजल्ट दोपहर 12 बजे तक घोषित करेगा. Also Read - UP NEET Counselling 2020: यूपी NEET 2020 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद, जो उम्मीदवार कर्नाटक NEET Counselling 2020 के लिए पंजीकरण कर चुके हैं, वे NEET की पहली सीट आवंटन रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट kea.kar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, " जारी नोटिस में कहा गया है कि कृपया UG NEET MBBS / BDS के लिए फाइनल राउंड के लिए सीट आवंटन का लिस्ट 25.11.2020 को दोपहर 12 बजे तक प्रकाशित किया जाएगा और आवंटित छात्रों के लिए रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 30.11.2020 4pm है."

Karnataka NEET First Seat Allotment Result 2020 ऐसे कर सकते हैं चेक

आधिकारिक वेबसाइट kea.kar.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर Karnataka NEET First Seat Allotment Result 2020 की जांच करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन की दर्ज करें.

Karnataka NEET First Seat Allotment Result 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.