नई दिल्‍ली : कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्‍जामिनेशन बोर्ड, KSEEB कल कक्षा 10वीं का परीक्षा पर‍िणाम (Karnataka SSLC result 2022) जारी करेगा. हालांकि बोर्ड ने परीक्षा पर‍िणाम(sslc.karnataka.gov.in online result 2022) जारी करने का समय नहीं बताया है. पर‍िणाम आधिकारिक वेबसाइट sslc.karnataka.gov.in और karresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. कक्षा 10वीं की परीक्षा (Karnataka SSLC board exams) का आयोजन 28 मार्च से 11 अप्रैल 2022 तक किया गया था. SSLC परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपना रिजल्‍ट चेक करने के लिए रोल नंबर तैयार रखें.

पर‍िणाम (SSLC result 2022 Karnataka) का इंतजार कर रहे छात्रों को बता दें कि कल 19 मई को परिणाम (KSEEB result 2022) की घोषणा 3:30 तक हो सकती है. पिछले साल बोर्ड ने 10वीं का रिजल्‍ट (KSEEB 10th result 2021) दोपहर 3 बजे जारी किया था. जबकि साल 2020 में 3:30 पर जारी किया गया था. वहीं साल 2019 में 12:30 पर पर‍िणाम की घोषणा की गई थी.

ಮೇ 19ರಂದು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Karnataka SSLC Exam Results will be announced on May 19th.@CMofKarnataka#SSLCresults

— B.C Nagesh (@BCNagesh_bjp) May 13, 2022