‘द कश्‍मीर फाइल्‍स’ (Kashmir Files) के निदेशक विवेक अग्‍न‍िहोत्री (Vivek Agnihotri) को गृह मंत्रालय द्वारा Y श्रेणी और CRPF की सुरक्षा दी गई है. निदेशक को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. हाल ही में हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक के तीन जजों को भी वाई श्रेणी की सेक्‍योरिटी देने की घोषणा की गई है. विवेक अग्‍न‍िहोत्री की तरह ही कई राजनेताओं, फिल्‍मकारों, बिजनेस मैन और अन्‍य को Z +, Z, Y और X श्रेणी की सेक्‍योरिटी प्रदान की जाती रही है. आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि Z +, Z, Y और X श्रेणी की सेक्‍योरिटी किसे और क्‍यों दी जाती है. यहां हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं.

Film director Vivek Agnihotri has been given ‘Y’ category security with CRPF cover pan India: Government Sources

(File photo) pic.twitter.com/63l1B0BlMz

— ANI (@ANI) March 18, 2022