KCET 2020: कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, केसीईटी 2020 के लिए परीक्षा आयोजित करने की तारीखों की पुष्टि की है. जानकारी के अनुसार KCET 2020 30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी. कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या केसीईटी एक परीक्षा है जो राज्य के संस्थानों में बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है.

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सी एन अश्वत्तनारायण ने ट्वीट करके केसीईटी की तारीखों के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा, “K-CET 2020 परीक्षाएं 30 जुलाई और 31 जुलाई की तय तारीखों पर आयोजित की जाएंगी. सभी छात्रों को शुभकामनाएं!” केसीईटी एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्रों, समय और समय के बारे में विवरण का उल्लेख किया जाएगा. उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को KEA की आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

