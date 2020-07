KEAM 2020 Admit Card: केरल के इंजीनियरिंग आर्टिटेक्ट एंड मेडिकल एग्जाम 2020 (Kerala Engineering Architecture and Medical 2020) का एडिमट कार्ड जारी हो गया है. द कमिशन कमिशनर फॉर एंट्रेस एग्जाम (The Commission Commissioner for Entrance Examinations) ने यह एडमिट कार्ड जारी किया है. Kerala Engineering Architecture and Medical (KEAM) 2020 की परीक्षा के आवेदन करने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkar Naukri 2020: SSC CHSL Tier-1 2020: कल से शुरू हो रहा है एग्जाम, जानिए खास बातें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को सिस्टम जेनरेटेड अप्लिकेशन नंबर से लॉग इन करना होगा. उन्हें इसके लिए एक पासवर्ड भी देना होगा, 16जो बेहद आसान है. एडमिट कार्ड को परीक्षा की तारीख तक डाउनलोड किया जा सकता है. यह परीक्षा इस महीने की 16 तारीख को आयोजित की जाएगी. Also Read - झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया कक्षा 11वीं का एडमिट कार्ड, इस प्रोसेस से करें हासिल

Also Read - राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जारी किया एडमिट कार्ड, इस डेट से शुरू होगी परीक्षा