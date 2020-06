Kerala SSLC 10th Result 2020 Declared: उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग (DHSE), केरल 30 जून मंगलवार यानी आज SSLC परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही इन विभिन्न वेबसाइटों kerala.gov.in, keralaresults.nic.in, results.itschool.gov.in, cdit.org, prd.kerala.gov.in, results.nic.in और educationkerala.gov.in की मदद से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके अलावा रिजल्ट शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक ऐप Saphalam पर भी उपलब्ध होंगे, जो Google Play Store पर उपलब्ध है. Also Read - Kerala SSLC 10th Result 2020: केरल बोर्ड आज 11 बजे नहीं, इस समय जारी करेगा रिजल्ट, जानिए डिटेल

Kerala SSLC 10th परीक्षा में लगभग 4.22 लाख छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे. यह परीक्षा (Exam) शुरुआत में 10 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित होने वाला था. लेकिन बोर्ड कोविड -19 के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी. इसके बाद मई (May) महीने में उचित सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल (Social Distancing Due to Coronavirus) के अनुसार आयोजित किया गया था. Also Read - Kerala SSLC 10th Result 2020: केरल बोर्ड आज सुबह 11 बजे जारी करेगा रिजल्ट, वेबसाइटों के साथ इस ऐप के जरिए करें चेक

Kerala SSLC 10th Result 2020 Declared on: Also Read - Kerala SSLC Exam Result 2020: केरल बोर्ड इस डेट को जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानिए पूरी डिटेल्स

kerala.gov.in

keralaresults.nic.in

results.itschool.gov.in

cdit.org

prd.kerala.gov.in

results.nic.in

बता दें कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं. इसका मतलब 100 अंकों की परीक्षा के लिए कम से कम 35 अंकों की आवश्यकता होती है. व्यावहारिक और सिद्धांत के लिए अलग-अलग परीक्षा देने वाले विषयों के लिए छात्रों को दोनों खंडों को अलग-अलग पास करना होता है. पिछले साल 4,31,762 ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 97.84 था, जो पिछले वर्ष की 95.98 प्रतिशत की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत अधिक था.