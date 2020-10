KSP Armed Constable Admit Card 2020 Released: कर्नाटक राज्य पुलिस (KSP) ने सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) (सीएआर / डीएआर) (कल्याण-कर्णकाता) (केवल पुरुष) और सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड (KSP Armed Constable Admit Card 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rec20.ksp-online.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार केएसपी एडमिट कार्ड (KSP Admit Card) इन लिंकों के माध्यम से http://apcnhk20.ksp-online.in/ और http://apchk20.ksp-online.in/ डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार लिंक के माध्यम से कर्नाटक पुलिस सशस्त्र कांस्टेबल एडमिट कार्ड (KSP Armed Constable Admit Card 2020) भी डाउनलोड कर सकते हैं और कॉल लेटर में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं. कर्नाटक पुलिस सशस्त्र कांस्टेबल परीक्षा (KSP Armed Constable Exam 2020) 18 अक्टूबर 2020 (रविवार) को आयोजित होने वाली है.

कर्नाटक राज्य पुलिस (KSP) ने 444 रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) (सीएआर / डीएआर) (कल्याण-कर्णकाता) भर्ती-2019-20 और सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) (कार / डीएआर) के लिए 1005 रिक्तियों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है. उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें एंड्योरेंस टेस्ट (ET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के लिए बुलाया जाएगा.

KSP Armed Constable Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

KSP की आधिकारिक वेबसाइट rec20.ksp-online.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)(CAR/DAR) (KALYANA-KARNAKATA) RECRUITMENT-2019-20 ( Only Men)’ or ‘APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN) (CAR/DAR)-2020’ लिखा हो.

‘माई एप्लिकेशन’ टैब पर जाएं.

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.

KSP Armed Constable Admit Card 2020 डाउनलोड करें.