KVS Admission 2022: केवीएस 2022-23 एडमिशन के लिए रजिस्‍ट्रेशन की आखिरी तारीख (KVS admission last date 2022-23) बढा दी गई है. जो उम्‍मीदवार अभी तक रजिस्‍ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वह अब 11 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं. जो अभ्‍यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर 11 अप्रैल को शाम 7 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बढाई गई है.Also Read - KVS Admission 2021: केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए तीसरी लिस्ट जारी, यहां देखें सभी जरूरी जानकारी

केंद्रीय विद्यालय समिति द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में कक्षा एक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 11.04.2022 (सोमवार) शाम 07:00 बजे तक बढ़ा दी गई है. Also Read - KVS Admission 2021: केंद्रीय विद्यालय में इस दिन शुरू हो रहा है एडमिशन प्रक्रिया, जल्द करें अप्लाई, जानें इससे संबंधित तमाम डिटेल

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने NEP 2020 के अनुसार न्यूनतम आयु मानदंड को भी अपडेट किया है, यानी 6 साल के छात्र अब कक्षा 1 के लिये आवेदन कर सकते हैं. केवीएस ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए पूरे भारत में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है. Also Read - KVS Admission 2019-2020: नोटिफिकेशन जारी, चेक करें यहां पूरा शेड्यूल

केवीएस रिवाइज्‍ड एडमिशन शेड्यूल (KVS REVISED ADMISSION SCHEDULE)

KVS ने अपडेटेड एडमिशन शेड्यूल 2022-23 के लिये जारी किया है.

कक्षा 2 से 9 के लिए रजिस्‍ट्रेशन प्रक्र‍िया 8 अप्रैल 2022 से 16 अप्रैल 2022 को शाम 4 बजे तक होगी.

कक्षा 11वीं के लिए रजिस्‍ट्रेशन प्रक्र‍िया , कक्षा 10वीं के पर‍िणाम घोष‍ित होने के 10 दिन के अंदर शुरू होंगे.

KVS admission last date 2022-23: ऐसे करें रजिस्‍ट्रेशन

1. आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं.

2. दिए गए लिंक Click here to proceed for KVS Online Admission portal – Class I पर जाएं.

3. अब Click here to register पर क्‍ल‍िक करें.

4. एडमिशन एप्‍ल‍िकेशन पोर्टल पर लॉगइन करें.

5. जरूरी दस्‍तावेज अपलोड करें.

6. फॉर्म जमा करने से पहले एक बार फॉर्म अच्‍छी तरह चेक कर लें.