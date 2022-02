मुंबई: वयोवृद्ध गायिका, लता मंगेशकर का आज 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उनका कोरोना और निमोनिया का इलाज चल रहा था. उन्‍हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था. गायिका को 8 जनवरी 2022 को भर्ती कराया गया था और इसी दौरान उनका देहांत हो गया. अंतिम संस्कार की घोषणा के बाद, सीएम उद्धा ठाकरे ने महान गायिका के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए कल, 7 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहेंगे. लता मंगेश्‍कर के सम्‍मान में राष्ट्रीय ध्वज दो दिनों तक आधा झुका रहेगा.Also Read - Lata Mangeshkar Dies: लता मंगेशकर के निधन पर महाराष्ट्र में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

The state government has declared a public holiday in the state on Monday, February 7, 2022, to mourn the demise of Bharat Ratna Lata Mangeshkar.

