List of Courses after 12th Science PCM: बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद अब छात्रों के सामने अपने करियर को लेकर एक चुनौती है कि आखिर वे किस फील्ड में अपना करियर चुने. अक्सर विज्ञापनों के चक्कर में पड़कर छात्र कई बार गलत कोर्स में दाखिला ले लेते हैं और फिर उन्हें बाद में पछतावा होने लगता है. ऐसे में पिछली बार हमने उन 5 कोर्सेस (Best Career Options) के बारे में बताया था जिसकी पढ़ाई कर आप अच्छे संस्थानों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही सालाना पैकेज भी काफी अच्छा होता है. इस बार भी हम अन्य 5 कोर्सेस के बारे में बताएंगे जिसकी पढ़ाई कर आप अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं.

1- बीसीए की करें पढ़ाई (Bachelor in Computer Application)

योग्यता

इस कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवार को किसी भी स्ट्रीम में कक्षा 12वीं में 45 फीसदी अंक के साथ पास होना चाहिए. कॉलेजों में दाखिला उनके परीक्षा के आधार पर और कटऑफ के आधार पर लिया जाता है.

कोर्स की जानकारी

यह कोर्स में कंप्यूटर साइंस संबंधित विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है. यह एक तीन वर्षीय कोर्स है. बीसीए में एडवांस प्रोग्रामिंक, वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, गणित, डीसी, C++, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और साफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है.

2- होटल मैनेजमेंट का करें कोर्स (Bachelor of Science in Hotel Management)

योग्यता

कक्षा 12वीं के बाद छात्र होटल मैनेजमेंट में ग्रैजुएशन कर सकते हैं. इस कोर्स में दाखिले के लिए छात्रों को किसी भी स्ट्रीम में 50 फीसदी अंक के साथ किसी भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए. कॉलेजों द्वारा लिए जा रहे प्रवेश परीक्षा में सभी के अपने कटऑफ मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं.

3- आईटी और सॉफ्टवेयर में करें कोर्स (B.Sc in IT and Software)

योग्यता

इस कोर्स में दाखिले के लिए छात्र को किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा अंग्रेजी के साथ 50 फीसदी अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है. यह तीन साल का कोर्स है. इस कोर्स में सेक्योरिंग, मैनेजिंग, प्रोसेसिंग, प्रीजर्विंग, रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया जाता है.

4- बी फार्मा की करें पढ़ाई (B.Pharma)

योग्यता

इस कोर्स में दाखिले के लिए छात्रों के फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलॉजी के साथ कक्षा 12वीं न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है. यह एक 4 वर्षीय कोर्स है.

5- आर्किटेक्ट की करें पढ़ाई (Bachelor of Architecture)

योग्यता

इस कोर्स में दाखिले के लिए छात्रों को फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ के साथ कक्षा 50 फीसदी अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है. यह कोर्स 5 वर्षों का है.