Top 5 High Salary Courses after 12th Science PCM: कक्षा 12वीं पास कर चुके छात्रों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि आखिरी वे किस कोर्स (Best Courses After 12th) में एडमिशन कराए. क्योंकि दुनियाभर के कोर्सेस मौजदू हैं और सभी जगहों पर यह दावा किया जाता है कि इन कोर्सेस (Top Courses After 12th For Science Stream) को करने के बाद छात्रों को अच्छे पैकेज की नौकरी (High Salary Courses after 12th) मिलेगी और भविष्य उज्जवल रहेगा. हालांकि कई बार ऐसा देखने को नहीं मिलता है. लेकिन कुछ कोर्सेस (Best Career Option) ऐसे हैं जिनमें 90:10 का अनुपात होता है, जिसमें यह माना जाता है कि इन कोर्सेस (Best Courses For Science) को करने के बाद छात्रों का किसी भी कंपनी में अगर चयन होता है तो उन्हें अच्छे पैकेज मिलेंगे. ऐसे में हम आपको कुछ कोर्सेस (Top 5 Courses After 12th for PCM) के बारे में बताने वाले हैं जिसमें साइंस स्ट्रीम के छात्र दाखिला करा सकते हैं. साथ ही इन फील्ड्स में रोजगार और अच्छे पैकेज की काफी संभावना रहती है.

12वीं के बाद इन कोर्सेस को करने के बाद मिलेगी अच्छी सैलरी (Top 5 High Salary Courses after 12th Science PCM)

1- मेडिकल लाइन में बनाएं करियर (Medicine/ MBBS Courses)

साल 2021 नीट परीक्षा में 13.66 लाख छात्रों ने भाग लिया था. नीट परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है. नीट के जरिए मेडिकल और एमबीबीएस के के कोर्सेस में दाखिला मिलता है. इन 13.66 लाख छात्रों में से कुल 7,71, 500 छात्रों ने इस परीक्षा को पास किया था. परीक्षार्थियों की संख्या को देखकर पता चलता है कि छात्रों के अंदर मेडिकल लाइन को लेकर काफी क्रेज हैं.

Medical Courses Eligibility: मेडिकल कोर्सेस के लिए योग्यता

इस कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवारों का कक्षा 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी के साथ 50 फीसदी अंकों के साथपास होना अनिवार्य है. एमबीबीएस में दाखिले के लिए परीक्षार्थियों को NEET परीक्षा से होकर ही गुजरना होता है. इसी के जरिए देश के बड़े बड़े संस्थानों में छात्रों को दाखिला मिलता है.

About the course: मेडिकल कोर्स की अतिरिक्त जानकारी

MBBS एक बैचअर कोर्स है. जो कि 5.5 साल की अवधि में पूरा होता है. इसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी शामिल होता है.

2- Engineering के फील्ड में बनाएं करियर

Bachelor of Engineering and Bachelor of Technology (BE/B.Tech) यानी बीटेक या बीई को लेकर भारत में अब भी लोगों में क्रेज बना हुआ है. हर साल लाखों की संख्या में लोग JEE परीक्षा में बैठते हैं. इस कोर्स के लिए दुनियाभर में क्रेज देखने को मिलता है. हर साल लाखों छात्र बीटेक या बीई कोर्स में दाखिला लेते हैं.

Eligibility For Engineering: इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए योग्यता

इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए छात्र को 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स तथा इंग्लिश विषय के साथ पास होना चाहिए. हर साल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली जेईई मेन परीक्षा पास करना होगा. साथ ही कई बार संस्थागत स्तर पर तथा राज्य स्तर पर भी कई परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. इन परीक्षाओं को पास करने के बाद छात्रों को इंजीनियरिंग में दाखिला मिलेगा.

3- BBA: मैनेमेंट कोर्स में लें दाखिला

Eligibility For BBA: बीबीए में दाखिले के लिए उम्मीदवार का किसी भी स्ट्रीम में पास होना अनिवार्य है. छात्र को उसके रैंक पर एंट्रेस परीक्षा के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे.

About the course: बीबीए कोर्स के मारे में अतिरिक्त जानकारी

बीबीए के बाद किए जाने वाला कोर्स एमबीए देश ही नहीं दुनियाभर में काफी पॉपुलर कोर्स हैं. बीबीए कंप्लीट करने के बाद छात्र पोस्ट ग्रैजुएशन के लिए एमबीए में दाखिला ले सकते हैं. हालांकि एमबीए करने के लिए बीबीए करने की अनिवार्यता नहीं है. बीबीए तीन साल का कोर्स है. इस कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं किसी भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए.

4- LLB (Bachelor of Law): एलएलबी में बनाएं करियर

Eligibility For LLB: एलएलबी के लिए योग्यता

इस कोर्स छात्रों को दो विकल्प BA LLB या BBA LLB का विकल्प मिलता है. वहीं एलएलबी को लेकर कई अन्य प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं. एलएलबी में दाखिले के लिए छात्रों का 12वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही यह कोर्स 5 साल का होता है. कॉलेजों के एंट्रेस परीक्षा और 12वीं में मिले अंकों के आधार पर छात्रों को कॉलेज का आंटन किया जाता है. लॉ में एडमिशन के लिए हर साल LSAT, CLAT, TS-LAWSET, AILET इत्यादि परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है.

About the course: कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी

लॉ में दाखिला कराने से पहले छात्र ध्यान दें कि इस कोर्स में अच्छे एनालिटिकल स्किल्स मांगी जाती है. इस कोर्स की अवधि 5 साल की होती है. इस कोर्स की निगरानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है. एडमिशन से पहले छात्र ध्यान दें कि जिस कॉलेज में वे दाखिला ले रहे हैं क्या वह कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है या नहीं.

5. Bachelor in Statistics: स्टैटिक्स से करें ग्रैजुएशन

Eligibility For Statistics: दाखिले के लिए योग्यता

नौकरी के लिहाज से इस कोर्स की वर्तमान में काफी डिमांड है. जिन छात्रों का गणित और डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छा है उन्हें अपना ग्रैजुएशन स्टेटिक्स से करना चाहिए. इस कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवार का किसी भी स्ट्रीम से मैथ्स या स्टैटिक्स तथा अंग्रेजी में पास होना चाहिए. हालांकि मुख्यत: साइंस और कॉमर्स के छात्र इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं.