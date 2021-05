Lucknow University Semester Results 2021 Declared: लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow Uiversity) ने तीसरी और 5वीं-सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट (Lucknow University Semester Results 2021) जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय ने बीए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के रिजल्ट (Lucknow University Semester Results 2021) जारी किया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (Lucknow University Semester Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे Lucknow University की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in और results.luonline.in पर जाकर रिजल्ट (Lucknow University Semester Results 2021) चेक कर सकते हैं. Also Read - UP B.Ed JEE 2021 Registration: आज से शुरू हुई UP B.Ed JEE 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://lu.indiaexaminfo.co.in/OddSemYearly201819.aspx?r=F पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (Lucknow University Semester Results 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (Lucknow University Semester Results 2021) देख सकते हैं. इस बीच यूनिवर्सिटी ने BCom, BA थर्ड सेमेस्टर और BA के अर्थशास्त्र के साथ-साथ BA के पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. साथ ही एमए पत्रकारिता, जनसंचार परीक्षा का रिजल्ट भी देख सकते हैं.

Lucknow University Semester Results 2021 ऐसे करें चेक

Lucknow University की आधिकारिक वेबसाइट result.luonline.in पर जाएं.

विषम सेमेस्टर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

एक नई विंडो खुलेगी.

अपना आवश्यक विवरण भरें जैसे कि नाम रोल नंबर.

अपने Lucknow University BA political science results 2021 लिंक पर क्लिक करें.

भविष्य के उपयोग के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और सेव करें.