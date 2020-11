MAH CET LLB 5 years Results 2020 Declared: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल ने शुक्रवार, 27 नवंबर को MAH-LLB (5 वर्ष) CET 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं. MAH-LLB (5 वर्ष) CET 2020 परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. Also Read - MHT CET Result 2020: महाराष्ट्र CET 2020 का रिजल्ट आज होगा जारी, ये रहा चेक करने का Direct Link

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://info.mahacet.org/cet2020/LL.B5/ के जरिए अपना रिजल्ट (MAH CET LLB 5 years Results 2020) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से भी अपना रिजल्ट (MAH CET LLB 5 years Results 2020) देख सकते हैं.

MAH CET LLB 5 years Results 2020 ऐसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Click Here for Result of MAH LL.B-5 Yrs. (Integrated) CET 2020” लिखा हो.

स्क्रीन पर एक पीडीएफ पेज दिखाई देगा.

MAH CET LLB 5 years Results 2020 चेक करें.