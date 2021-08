Maharashtra MSBSHSE HSC Result 2021 latest update: महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं परीक्षा का परिणाम मंगलवार यानी 3 अगस्त को जारी होगा. महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि शाम 4 बजे रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.org और mh-hsc.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट (Maharashtra MSBSHSE HSC Result 2021) देख सकेंगे. इसके अलावा सीधे इस लिंक http://mahahsscboard.org/ पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (Maharashtra MSBSHSE HSC Result 2021) चेक कर सकते हैं.Also Read - Maharashtra MSBSHSE HSC Result 2021: कल महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने की है संभावना, इस Direct Link से करें चेक

वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट किया, ‘महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं 2021 बैच के नतीजे 3 अगस्त को शाम 4 बजे घोषित करेग. सभी छात्रों को शुभकामनाएं.’ Also Read - Maharashtra MSBSHSE HSC Result 2021: महाराष्ट्र बोर्ड आज किसी भी समय जारी कर सकता है 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें आसानी से चेक

📢 𝐈𝐦𝐩 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education will declare results of Std 12th, 2021 batch on 3rd August at 4pm. Best of luck to all students. #HSC #results #InternalAssessment @CMOMaharashtra @msbshse pic.twitter.com/kfNBZNGFyh

I thank all colleges, teachers for going beyond their call of duty and ensuring that the results are finalised in a short span of time. Thank you Teachers!#HSCRESULT #hscresult2021@CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @bb_thorat @scertmaha

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) August 2, 2021