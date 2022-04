Maharashtra Open School Result 2022: महाराष्‍ट्र स्‍टेट बोर्ड ऑफ ओपन स्‍कूल‍िंग, MSBOS ने कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए परिणाम (Maharashtra Open School Result 2022) आज 20 अप्रैल को जारी कर दिये हैं. रिजल्‍ट ( MSBOS Open School Result) का इंतजार कर रहे छात्र और अभ‍िभावक , MSBOS की आध‍िकार‍िक वेबसाइट msbos.mh-ssc.in या msos.ac.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं.Also Read - RSMSSB फायरमैन और अस‍िस्‍टेंट फायर ऑफिसर परिणाम घोष‍ित, ऐसे चेक करें

बता दें कि कक्षा 5वीं और 8वीं का महाराष्‍ट्र ओपन स्‍कूल एग्‍जाम (Maharashtra Open School Exams for Class 5 and 8) 30 दिसंबर 2021 से 8 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया था. सभी 6 डिवीजन पुणे, औरंगाबाद, कोल्‍हापुर, कोंकण, मुंबई और अमरावती के लिए परिणाम जारी किए गए हैं. Also Read - UP Police SI Result 2022: यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट जारी, 36170 उम्‍मीदवार हुए पास

पर‍िणाम (Maharashtra Open School Result 2022) चेक करने के लिए उम्‍मीदवारों को नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करने होंगे. Also Read - UPSC IFS Mains 2021 Result: यूपीएससी ने आईएफएस का परिणाम जारी किया, डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

MSBOS on msbos.mh-ssc.in: ऐसे चेक करें

1. परिणाम चेक करने के लिए msbos.mh-ssc.in पर जाएं और महाराष्‍ट्र ओपन स्‍कूल रिजल्‍ट 2022 (Maharashtra Open School Result 2022) के लिए दिये गए लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

2. अपना विवरण दर्ज करें और सबमिट करें.

3. स्‍क्रीन पर आपका रिजल्‍ट आ जाएगा.

4. रिजल्‍ट चेक करें और डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लें.

बता दें कि आप जो रिजल्‍ट ऑनलाइन प्रिंटआउट लेंगे, वह प्रोविजनल होगा. मेन रिजल्‍ट कुछ समय के बाद जारी होगा.

