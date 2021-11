Maharashtra School Reopening News: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम होने के बाद धीरे-धीरे सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. ज्यादातर राज्यों में स्कूल-कॉलेजों को भी खोला जा चुका है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भी पहली से चौथी कक्षा तक के स्कूलों को खोलने (Maharashtra Me Kab Khulenge School) का फैसला लिया गया. महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से पहली से चौथी क्लास तक के स्कूल भी खोल दिये जाएंगे. राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी.Also Read - Coronavirus: जयपुर के निजी स्कूल में कोरोना की चपेट में आये 12 छात्र, दिवाली के बाद 19 छात्र हो चुके हैं संक्रमित

After discussing with CM, cabinet & paediatric task force, state cabinet has decided to re-open schools from Std 1-4 in rural areas and Std 1-7 in urban areas from 1st Dec. We're committed to safe resumption of schools: Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad

