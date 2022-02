Maharashtra SSC, HSC Exams 2022: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) अब धीमी पड़ती जा रही है. ऐसे में एक बार फिर दफ्तर खुलने लगे हैं, बाजारों में रौनक फिर से बढ़ने लगी है और सरकारें स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला भी करने लगी हैं. ऐसा ही एक फैसला महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने भी लिया है. राज्य सरकार ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन (10th 12th Board Exams in offline mode) ही लेने का फैसला किया है. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ने इसकी पुष्टि करते हुए दिशानिर्देश (MSBSHSE issues Guidelines) जारी किए हैं.Also Read - ZyCov-D Vaccine: मार्केट में आने वाली है बिना सुई वाली वैक्सीन, जानें कीमत

बता दें कि इस वर्ष महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड (10th Board Exams) परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो 4 अप्रैल तक चलेंगी. इससे पहले 25 फरवरी से 14 मार्च के बीच प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी.

बात करें 12वीं कक्षा (12th Board Exams) की बोर्ड परीक्षाओं की तो राज्य में चार मार्च से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 14 फरवरी से 3 मार्च के बीच होंगी. ज्ञात हो कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग को लेकर हाल ही में मुंबई में आंदोलन भी किया गया था.

Youtuber हिंदुस्तानी भाऊ को इस संबंध में छात्रों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है. बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग कर रहे छात्रों की दलील है कि जब कोरोना काल में पूरी पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है तो परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों ली जा रही हैं.

छात्रों की दलील और मागों को दरकिनार करते हुए शिक्षा बोर्ड से स्पष्ट कर दिया है कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही ली जाएंगी.