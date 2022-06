नई दिल्‍ली : महाराष्‍ट्र स्‍टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, MSBSHSE आज कक्षा 10वीं के नतीजे (Maharashtra SSC result) जारी कर सकता है, ऐसा विभ‍िन्‍न मीडिया र‍िपोर्ट्स में कहा जा रहा है. लेकिन सूत्रों के अनुसार महाराष्‍ट्र कक्षा 10 का पर‍िणाम (Maharashtra Class 10 result) 15 जून को जारी नहीं होगा. बल्‍कि इसके लिए छात्रों को इंतजार करना होगा.Also Read - HBSE Haryana Board 10th 12th Result 2022 LIVE Updates: हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम का इंतजार आज होगा खत्‍म, ऐसे चेक करें

बता दें कि पर‍िणाम जारी करने से पहले महाराष्‍ट्र बोर्ड, उसकी तारीख और समय (Maharashtra 10th result date and time) की जानकारी देगा. महाराष्‍ट्र एसएससी रिजल्‍ट 2022 (Maharashtra SSC result 2022) का ऐलान आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर किया जाएगा. रिजल्‍ट (SSC result 2022 Maharashtra board) चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और मां का नाम दर्ज करना होगा. बता दें कि महाराष्‍ट्र बोर्ड कक्षा 12वीं (Maharashtra HSC result 2022) के पर‍िणाम की घोषणा 8 जून 2022 को की गई थी. इस साल कुल 13,56,604 छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है. ओवरऑल पास प्रतिशत 94.22% रहा. Also Read - UP Board 10th 12th Result 2022 upresults.nic.in LIVE Updates: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्‍ट कब होंगे जारी, जानें

Maharashtra Board SSC result 2022 : ऐसे चेक करें

1. छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाना होगा.

2. होमपेज पर दिये गए रिजल्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रोल नंबर और मां का नाम दर्ज करें.

4. सबमिट बटन प्रेस करें.

5. स्‍क्रीन पर पर‍िणाम (Maharashtra board result) आ जाएगा.

6. चेक करें और प्रिंटआउट लें. Also Read - Maharashtra SSC result 2022 mahresult.nic.in: महाराष्‍ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्‍ट जल्‍द, ये है Latest Update