महाराष्ट्र TET का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता बिहार से गिरफ्तार, 25 साल से पेपर लीक का 'किंग'! अब खुलेंगे कई राज

महाराष्ट्र TET 2026 पेपर लीक के मुख्य मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता को 25 जुलाई 2026, शनिवार की सुबह बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है. थाने पुलिस की टीम ने उन्हें बिहार से पकड़ा. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, बिजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर से पकड़ा गया. पुलिस की SIT (Special Investigation Team) लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी. गिरफ्तारी के बाद उसे महाराष्ट्र लाया जाएगा, जहां आगे पूछताछ और कोर्ट में पेशी होगी. बिजेंद्र गुप्ता पहले शिक्षक रह चुके हैं. पेपर लीक के कई पुराने मामलों (ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार आदि) से उनका नाम जुड़ा रहा है. लगभग 25 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय बताए जाते हैं. इस मामले में उन्होंने आगरा के प्रिंटिंग प्रेस के स्टाफ को रिश्वत (₹8000 प्रत्येक + प्लॉट का लालच) देकर पेपर लीक करवाया था. गिरोह ने ₹1.5 करोड़ तक का सौदा किया था. उनकी पत्नी सुमन गुप्ता (Suman Kumari) को पहले ही 30 जून 2026 को पटना से गिरफ्तार किया जा चुका था. महाराष्ट्र TET मामले में अब तक 10-12 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, UP आदि से हुई. पुलिस ने प्रिंटेड पेपर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, फर्जी दस्तावेज आदि बरामद किए. MCOCA या सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई चल रही है.
27 जून 2026 को परीक्षा से एक दिन पहले Bhiwandi (Thane) के Kongaon इलाके में पुलिस को टिप मिली कि लीक हुए TET प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं. पुलिस ने ट्रैप लगाकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें राजीव शाह, आकाश कुमार (बिहार से) और धीरज कुमार (हरियाणा से) थे. उनके पास मूल प्रश्न पत्र (Hindi, Marathi, English में) और अन्य सबूत मिले थे. इनके अलावा कपिल दहिया (पंजाब/हरियाणा), मिथुन सिंह और सोनू सिंह (बिहार) भी गिरफ्तार हुए थे. कुल गिरफ्तारियों की संख्या 7-10 तक पहुंच गई. कुछ UP (आगरा) से भी गिरफ्तार हुए.
परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे, जिसे Maharashtra State Council of Examination (MSCE) ने स्थगित कर दिया था. नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी, कोई री-रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी. राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई का वादा किया. भविष्य में TET को IBPS जैसे संगठन से कराने की योजना.
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