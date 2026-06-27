NEET के बाद अब TET पेपर लीक! परीक्षा से एक दिन पहले Maharashtra TET 2026 स्थगित, 4.28 लाख उम्मीदवारों को झटका

भिवंडी में पुलिस की छापेमारी के दौरान सील किए गए प्रश्नपत्रों के पन्ने बरामद हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने तुरंत परीक्षा टालने का फैसला लिया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/career-hindi/maharashtra-tet-2026-postponed-after-paper-leak-over-4-lakh-28-thousands-candidates-affected-8459155/ Copy

शिक्षक भर्ती परीक्षा पर संकट (image- AI)

महाराष्ट्र टीईटी 2026 परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई.

भिवंडी में पुलिस ने छापा मारकर सील किए गए प्रश्नपत्रों के पन्ने बरामद किए.

करीब 4.28 लाख उम्मीदवार 28 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले थे.

पुलिस जांच जारी है और नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित किए जाने की उम्मीद है.

महाराष्ट्र टीईटी 2026 परीक्षा से महज एक दिन पहले पेपर लीक होने की खबर ने लाखों उम्मीदवारों को झटका दे दिया. परीक्षा अब अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है. परीक्षा से महज एक दिन पहले महाराष्ट्र में शिक्षक बनने की महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हो गया. लाखों उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फिर गया. ndtv.com की खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन (MSCE) ने तुरंत परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया. यह घटना ठाणे के भिवंडी इलाके में हुई. महाराष्ट्र टीईटी 2026 परीक्षा 28 जून 2026 को होने वाली थी. पूरे राज्य में 1028 परीक्षा केंद्रों पर यह आयोजित होनी थी. करीब 4.28 लाख उम्मीदवार शिक्षक बनने के लिए इस परीक्षा में बैठने वाले थे. लेकिन 27 जून की सुबह पेपर लीक की खबर आने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भिवंडी में पेपर लीक हो रहा है. 27 जून की सुबह जल्दी पुलिस ने छापा मारा. वहां कुछ लोग सील किए गए पेपर के पन्ने लेकर पकड़े गए. MSCE के अधिकारी वहां बुलाए गए और मिले सवाल असली पेपर से मैच करते पाए गए.

जांच चल रही है, पेपर कैसे लीक हुआ

भिवंडी पुलिस स्टेशन में इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कर लिया गया है. जांच चल रही है कि पेपर कैसे लीक हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया. MSCE पुणे के आयुक्त ने कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए. हाल के NEET जैसे विवादों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई थी, फिर भी यह घटना हुई. नई तारीख पुलिस जांच पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी.

नई तारीख का इंतजार

टीईटी दो पेपर वाली परीक्षा है. पेपर 1 (कक्षा 1-5 के लिए) सुबह 10:30 से 1 बजे तक और पेपर 2 (कक्षा 6-8) दोपहर 2:30 से 5 बजे तक होता. कुल 150 सवाल, हर सवाल 1 अंक का, नेगेटिव मार्किंग नहीं. 9 भाषाओं में पेपर उपलब्ध था. यह घटना उम्मीदवारों के लिए बड़ा झटका है. कई लोग महीनों से तैयारी कर रहे थे. अब उन्हें नई तारीख का इंतजार है. MSCE ने कहा कि आधिकारिक वेबसाइट mahatet.in पर अपडेट जारी किए जाएंगे.

पहले भी टीईटी पेपर लीक के मामले

महाराष्ट्र में पहले भी टीईटी पेपर लीक के मामले आए हैं. इससे पहले 2025 में कोल्हापुर में भी ऐसी खबर आई थी. सरकार और एग्जामिनेशन काउंसिल अब और सख्ती बरतने की बात कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. टीईटी पास करने वाले उम्मीदवार सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं. यह परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी योग्यता देती है. पेपर लीक से पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं

फिलहाल उम्मीदवार घबराएं नहीं. आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें. पुलिस जांच तेजी से चल रही है. MSCE का लक्ष्य है कि परीक्षा निष्पक्ष और साफ-सुथरी तरीके से हो. नई डेट जल्द घोषित होने की उम्मीद है.