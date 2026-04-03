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MBBS के बाद कितने साल तक सरकारी अस्पताल में नौकरी करना जरूरी? जानें इस दौरान डॉक्टरों को कितनी सैलरी मिलती है

MBBS Student Internship rule: भारत में गवर्मेंट स्कूल से MBBS की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बने स्टूडेंट्स को सरकारी अस्पताल में सर्विस करना अनिवार्य है. आइये इस नियम के बारे में जानते हैं...

Published date india.com Published: April 3, 2026 3:38 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजों से MBBS पढ़े स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप करना मेंडेटरी

MBBS government hospital Compulsory Service: भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई बेहद कम लागत में हो जाती है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तुलना में भी ये खर्च बेहद कम होते हैं. सरकार ने इस फीस डिफरेंस के बदले में मेडिकल स्टूडेंट्स को साल भर के लिए सरकारी अस्पताल में सेवा देना मेंडेटरी किया है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से..

MBBS के बाद गवर्मेंट सेवा की मेंडेटरी

भारत में अधिकांश सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए कंपलसरी रूरल सर्विस या बॉन्ड सर्विस का नियम है. इस नियम के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना और सरकारी संसाधनों पर पढ़े डॉक्टरों से समाज की सेवा कराना है. इस सेवा के दौरान डॉक्टरों को अक्सर दूर-दराज के गांवों या कस्बों में भेजा जाता है. यहां उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ काम करना होता है, जो उनके व्यावहारिक अनुभव (Practical Experience) के लिए भी बहुत जरूरी है.

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क्या है बॉन्ड पॉलिसी?

सरकारी MBBS कॉलेज में एडमिशन के समय ही छात्रों से एक बॉन्ड भरवाया जाता है, जिसके अनुसार छात्र को डिग्री लेने के बाद वह एक निश्चित अवधि तक सरकारी अस्पताल या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में अपनी सेवाएं देगा. वहीं, नए डॉक्टरों को इस दौरान स्टाइपेंड के तौर पर 15 से 30 हजार रुपये तक का स्टाइपेंड भी मिलता है.

बॉन्ड तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना

अगर कोई डॉक्टर सरकारी सेवा नहीं करना चाहता, तो उसे बॉन्ड पेनल्टी भरनी पड़ेगी. इस जुर्माने की राशि 5 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है. हालांकि, यह राशि कॉलेज और राज्य की नीति पर निर्भर करती है.

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प्राइवेट कॉलेजों के लिए क्या हैं नियम?

प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आमतौर पर ऐसा कोई अनिवार्य बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि छात्र वहां पूरी फीस खुद भरते हैं। हालांकि, सरकार द्वारा प्रायोजित (Sponsored) सीटों पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए नियम अलग हो सकते हैं. भले ही यह एक अनिवार्य बंधन लगे, लेकिन सरकारी सेवा के दौरान मिलने वाला क्लीनिकल एक्सपोजर, किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल से कहीं ज्यादा होता है. यहाँ डॉक्टर हर तरह के केस हैंडल करना सीखते हैं, जो उनके भविष्य के लिए गोल्डन एक्सपीरियंस तैयार करता है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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