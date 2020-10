MBBS Seats Increase: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने घोषणा की है कि 250 सीटों को जोड़ने के बाद राज्य के मेडिकल कॉलेजों (MBBS Seats) में MBBS कोर्सेज की सीटों की संख्या बढ़ाकर 4,000 कर दी गई है. मुख्यमंत्री राज्य में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के विचार में पहले से थे. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सीटों की संख्या में वृद्धि के बारे में छात्रों को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया. Also Read - NEET SS Counselling 2020: नीट एसएस का काउंसलिंग हुआ पोस्टपोन, जानें यहां कब होगी शुरू

उन्होंने ट्वीट करके कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब हमारे पास बंगाल के जीवंत मेडिकल छात्रों के लिए 4,000 MBBS सीटें हैं, जिसमें पुरुलिया सरकार MCH में 100 MB सीटों और गौरी देवी मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS सीटों के अलावा पहली MBBS बैच की शुरूआत है.” इससे पहले 2019 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य (Chandrima Bhattacharya) ने सूचित किया था, “विधानसभा में पश्चिम बंगाल में MBBS सीटों की संख्या 1,355 थी जब राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार 2011 में सत्ता में आई थी.” Also Read - School Reopening Latest News: इस राज्य में अक्टूबर में भी नहीं खुलेंगे स्कूल, सीएम ने दिए ये संकेत, जानिए पूरा मामला

I am pleased to announce that we now have 4,000 MBBS seats for Bengal’s vibrant medical students with the initiation of the first MBBS batch in Purulia Govt MCH consisting of 100 seats & the addition of 150 MBBS seats in Gouri Devi Medical College. Also Read - WBBSE Madhyamik 10th Result 2020: सीएम ममता बनर्जी ने छात्रों को पहले एकेडमिक माइलस्टोन पार करने के लिए दी बधाई

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 20, 2020