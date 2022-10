MBBS Studies in Hindi: एमपी के बाद अब यूपी में भी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर मुहर लगा दी है. सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया है कि यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों की हिंदी में अनुवाद कर लिया गया है. आगामी साल से प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इन विषयों के सिलेबस हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे.Also Read - MBBS in Hindi: एमपी के बाद अब यूपी में भी होगी हिंदी में MBBS की पढ़ाई! जानें क्या है पूरा प्लान

यूपी में केवल मेडिकल ही नहीं इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी. बता दें, एमपी में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने के बाद ही सीएम योगी ने इस विषय पर विचार करना शुरू कर दिया था. यूपी चिकित्सा शिक्षा विभाग बीते कई महीनों से इस विषय पर काम कर रहा है. एमपी में एमबीबीएस (MBBS in Hindi) की पढ़ाई के लिए लॉन्च किए गए किताबों को भी यूपी में यूज करने की बात कही जा रही है. हालांकि कुछ विषयों पर यहां हिंदी में किताबें लिखी भी जा चुकी हैं. विभाग उनकी गुणवत्ता को टेस्ट भी करेगा.

Uttar Pradesh to begin teaching Medical & Engineering courses in Hindi as well, tweets CM Yogi Adiyanath pic.twitter.com/2Jan8YAG8i

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 20, 2022