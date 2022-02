MHA Recruitment 2022: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) में रिजिस्ट्रार जनरल ने विधि अधिकारी ग्रेड I और II, और मुख्य पर्यवेक्षक / सलाहकार के पद पर भर्तियां निकाली है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 4 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इच्छुक व पात्र उम्मीदवार अधिकारिक साइट www.mha.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है.Also Read - PM Modi की सुरक्षा में गंभीर चूक पर एक्‍शन में गृह मंत्रालय, अमित शाह ने गठित की तीन सदस्यीय जांच कमेटी

योग्यता

विधि अधिकारी- इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आईएलएस/केंद्र सरकार की सेवाओं का सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी होना चाहिए या फिर अनुबंध के आधार पर कानून के अभ्यास में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ कानून की डिग्री रखने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं.

मुख्य पर्यवेक्षक/सलाहकार- इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को राजस्व/संपत्ति मामलों से निपटने के अनुभव के साथ एडीएम या डीएस या यूएस के स्तर पर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी होना चाहिए. साथ ही उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होगा.

कितना होगा वेतन

इस भर्ती प्रक्रिया में लॉ ऑफिसर ग्रेड- I पर चयनित उम्मीदवारों को 60,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा. वहीं विधि अधिकारी ग्रेड-द्वितीय के लिए 35,000 रुपये प्रति माह और विधि अधिकारी ग्रेड-द्वितीय के लिए 35,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन

– इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाना होगा.

– यहां रिक्तियों का चयन करें. यहां अधिसूचना में आवेदन पत्र शामिल है.

– आवेदन पत्र को भरने के बाद उसे इस पते पर भेजें- Custodian of Enemy Property for India (CEPI), Delhi Head Office, ‘East’ Wing, 1stFloor,Shivaji Stadium Annexe, Connaught Place, New Delhi-10001 के पते पर भेजें.