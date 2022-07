Ministry of Defence Recruitment 2022: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. रक्षा मंत्रालय ने फायरमैन समेत कई अन्य पदों के लिए (Ministry of Defence Recruitment 2022) आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट mod.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.Also Read - Sarkari Naukri 2022 LIVE Updates: अलग अलग विभागों में इन पदों पर आई भर्ती, जानें कैसे करना है आवेदन

उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक https://www.mod.gov.in/ के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक Ministry of Defence Recruitment 2022 Notification PDF के जरिए अधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कल 23 पदों को भरा जाएगा.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए पदों का विवरण

कुल पद- 23

सिविलियन मोटर ड्राइवर- 5 पद

व्हीकल मैकेनिक- 1 पद

क्लीनर- 1 पद

फायरमैन- 14 पद

मजदूर- 2 पद

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही इन पदों से संबंधित स्किल नॉलेज भी होनी चाहिए.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए आयुसीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18-25 वर्ष होनी चाहिए.