Mit University Free 10 Online Courses No Textbooks Or Fees Required

Free Courses: मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी से करें ये 10 कोर्स, नहीं लगेगी कोई फीस

फ्री में ये कोर्स करने का अच्छा मौका है.

विदेश से पढ़ाई का प्लान है लेकिन वहां के खर्चे आपके ख्वाब को पूरा करने में रुकावट बन रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. Massachusetts Institute of Technology ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं. इन कोर्सेज को करने के लिए किसी भी तरह की किताबों या फीस की जरुरत नहीं है. ऐसे ही 10 कोर्सेज की डिटेल हम यहां दे रहे हैं.

1. Introduction to Computer Science and Programming Using Python.

2. Machine Learning with Python

3. Introduction to Computational Thinking and Data Science.

4. Supply Chain Analytics

5. Understanding the World Through Data.

6. Becoming an Entrepreneur

7. Computational Thinking for Modeling and Simulation

8. Foundations of Modern Finance

9. The Secret of Life

10. The Science of Uncertainty and Data

फ्री कोर्सेज की डिटेल X के @CodeByPoonam हैंडल के जरिए दी गई है. वह AI tools व Web Developmentसे जुड़ी जानकारी शेयर करती रहती हैं. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कैंब्रिज,मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में है. इसने ऑनलाइन काफी कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से 10 कोर्स की डिटेल ऊपर शेयर की गई है.

साचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mit.edu है. इन फ्री कोर्सेज की डिटेल https://www.edx.org/school/mitx पर दी गई है.

ऊपर दिए गए 10 कोर्सेज में ज्यादातर कंप्यूटर साइंस, डेटा, फाइनेंस इत्यादि से जुड़े हैं. से सभी वे कोर्सेज में जिनकी मांग वक्त के साथ तेजी से बढ़ रही है. इन कोर्सेज को करने के बाद नौकरी के बेहतरीन मौके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड से पढ़ाई करने वाले इन कोर्सेज को कर सकते हैं.

इस कोर्सेज को किसी भी रेगुलर डिग्री या डिप्लोमा के साथ, पार्ट टाइम कोर्से के तौर पर कर सकते हैं. इन्हें करने के बाद फ्रीलांस पार्ट टाइम जॉब का भी ऑप्शन खुलेगा. डिग्री के साथ कोई भी पार्ट टाइम प्रोफेशनल कोर्स आपकी स्किल्स को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है. ऊपर दिए इस लिंक https://www.edx.org/school/mitx के जरिए कोर्सेज की डिटेल चेक कर सकते हैं.