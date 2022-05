Mizoram HSLC Result 2022: मिजोरम बोर्ड ऑफ स्‍कूल एजुकेशन (Mizoram Board of School Education) MBSE ने कक्षा 10वीं या मिजोरम हाई स्‍कूल लीविंग सर्ट‍िफिकेट (HSLC) का पर‍िणाम जारी कर द‍िया है. परीक्षा देने वाले छात्र अपना रिजल्‍ट (Mizoram HSLC result) MBSE की आधिकारिक वेबसाइट mbse.edu.in पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्‍ट के साथ बोर्ड ने पास प्रतिशत और अन्‍य विवरण भी जारी किए हैं.Also Read - WBJEE Result 2022 Date: जानें कब आएगा र‍िजल्‍ट, यहां पढ़ें लेटेस्‍ट अपडेट

रिजल्‍ट डाउनलोड करने के लिए इस डायरेक्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें Also Read - RBSE Class 10th, 12th Result: राजस्‍थान बोर्ड ने पर‍िणाम जारी करने की शुरू की तैयारी, किसी भी वक्‍त जारी हो सकता है र‍िजल्‍ट

Mizoram HSLC Result 2022 Online: ऐसे चेक करें

मिजोरम एचएसएलसी परिणाम 2022(Mizoram HSLC Result 2022) घोषित होने के साथ, छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने व्यक्तिगत परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. एमबीएसई एचएसएलसी परिणाम 2022 (MBSE HSLC Result 2022) को चेक करने में किसी भी समस्या या चुनौतियों का सामना करने से बचने के लिए, छात्र नीचे सूचीबद्ध सरल चरण-वार प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

1: आधिकारिक वेबसाइट mbse.edu.in पर जाएं.

2: रिजल्‍ट के लिए दिये गए लिंक HSLC Result 2022 पर क्‍ल‍िक करें.

4: नया पेज खुलेगा, यहां जरूरी विवरण दर्ज करें.

5: अपने रोल नंबर या नाम से रिजल्‍ट सर्च करें.

6: स्‍क्रीन पर रिजल्‍ट (10th Result 2022 for HSLC Exam) आ जाएगा. उसे डाउनलोड कर प्रिंट लें. Also Read - UP Board Result 2022: कॉपी चेक करने का काम पूरा हुआ, जानिये कब जारी होगा रिजल्‍ट