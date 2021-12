JOBS: बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे उम्‍मीदवारों के लिये जल्‍द ही बंपर वैकेंसी आने वाली है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 41,177 पद खाली हैं. सोमवार को यह जानकारी देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी. उन्‍होंने कहा कि 1 दिसंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल स्वीकृत पदों में से 41,177 या 5 फीसदी पद खाली थे. बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिये कुल 8,05,986 पद स्वीकृत हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इसमें से 5 फीसदी पद अब भी खाली हैं. सभी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में सबसे ज्यादा 8,544 पद खाली हैं. केंद्रीय मंत्री से लोक सभा में यह प्रश्‍न पूछा गया था कि क्‍या सरकार इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी है और इसकी वजह से वे अपनी ड्यूटीज को अच्‍छी तरह नहीं निभा पा रहे हैं.Also Read - Sarkari Naukri 2021: 10वीं, 12वीं पास के लिए इंडियन कोस्‍ट गार्ड में बंपर वैकेंसी, फटाफट करें अप्‍लाई

इसके जवाब में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 दिसंबर 2021 तक के आंकडों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 95 फीसदी पदों पर भर्त‍ियां हो चुकी हैं और सिर्फ 5 प्रतिशत पदों पर ही भर्त‍ियां होनी बाकी है. जो पद खाली हैं वह काफी हद तक सेवानिवृत्ति के कारण हैं. Also Read - Delhi Police Constable Result 2020: दिल्‍ली पुलिस कांस्‍टेबल रिजल्‍ट जारी, इस डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

किन पदों पर है वैकेंसी

कुल 12 पीएसबी हैं. इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जिन पदों पर वैकेंसी है, उसमें ऑफिसर, क्‍लर्क और सब-स्‍टाफ शामिल हैं. एसबीआई में सबसे ज्‍यादा 8,544 पद खाली हैं. वहीं पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में 6,743 पदों पर वैकेंसी है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) में 6,295 पद, इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) में 5,112 और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) में 4,848 पद खाली हैं. SBI में खाली पडे कुल पदों में 3,423 पद ऑफिसर के और 5,121 पद क्‍लर्क लेवल के हैं. Also Read - Punjab Police Violent Crackdown: कैमरे के सामने ऐसी बर्बरता देखी है आपने, क्या ऐसे सरकार विरोधी नारे बंद करेगी पंजाब पुलिस | Video