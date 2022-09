Mother Savage Response to School Photo Viral: अपने बच्चे को सबसे बेहतर तरीके से एक मां ही समझती है. मां से बेहतर भला अपने बच्चे को कौन समझता है. अपने बच्चे को बखूबी समझने के कारण ही अमेरिकी महिला इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. दरअसल अमेरिका में एक मां ने स्कूल प्रशासन को एकेडमिक फॉर्म (Mother Savage Response to School Photo Viral) में मुंह तोड़ जवाब देते हुए बता दिया है कि वह अपने बच्चे को किसी भी बोझ के नीचे नहीं दबने देगी. इसी कारण अमेरिकी महिला की लोग काफी तारीफ कर रही हैं.Also Read - Viral: सैकड़ों संतरों के बीच रखा गया है एक तरबूज मगर ढूंढना है मुश्किल, दिखाइए कितना तेज दिमाग है आपका

एमिली गौल्ड (Emily Gould) ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा किया है. इस तस्वीर को देखकर समझ आ रहा है कि कैसे एक मां ने स्कूल को मुंहतोड़ (Woman Amazing Reply Regarding Son in School) जवाब दिया है. वहीं छोटे बच्चों पर बोझ डालने की मानसिकता के खिलाफ जोरदार जवाब दिया है. जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए उस उम्र में स्कूल प्रशासन द्वारा 4 साल के बच्चे के लिए टार्गेट और एकेडमिक गोल सेट किए जा रहे हैं. लेकिन अपने चार साल के बच्चे को लेकर गोल सेट करता देख स्कूल प्रशासन को मां ने कमाल का जवाब दिया है.

just being honest 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/pZFfx81xzg — Emily Gould (@EmilyGould) September 13, 2022



स्कूल की प्रश्नावली और महिला के शानदार जवाब

1- सामाजिक तौर पर इस साल मैं अपने बच्चे से मैं इस काम को करवाना चाहती हूं?

एमिली का जवाब- एमिली ने अपने जवाब में लिखा है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी भी तरह मीन गर्ल न बन जाए.

2. शिक्षा के लिहाज से अपने बच्चे से मैं इस काम को करवाना चाहती हूं?

एमिली का जवाब- एमिली ने अपने जवाब में लिखा कि इससे किसे फर्क पड़ता है, वह अभी सिर्फ 4 साल का है.

3. 3 शब्दों में अपने बच्चे के बारे में अगर बताने हो तो वे शब्द क्या होंगे?

एमिली का जवाब- उज्ज्वल, आत्मनिर्भर, और कूल.

4. अपने बच्चे के बारे में क्या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं?

एमिली का जवाब- एमिली ने अपने जवाब में लिखा मेरे बच्चे को आप बहुत पसंद करेंगे. वो बेहद प्यारा है और उसे देखकर मुझे कई बार लगता है कि ऐसा तो नहीं कि उसे जन्म के वक्त किसी ने बदल दिया है. पर फिर मैं सोचती हूं कि मैंने उसे घर में जन्म दिया है.

एमिली की हो रही तारीफ

एमिली के जवाब और स्कूल के प्रश्न के देखकर लोगों ने कहा कि बच्चा भाग्यशाली है जिसे एमिली जैसी मां मिली है. इससे एक बात तो तय हैकि कोई भी उससे नहीं भिड़ेगा क्योंकि उसकी मां कमाल की है.