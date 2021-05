MP Board Exam Cancelled: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के कहर की वजह से कई CBSE समेत देश के कई राज्यों में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है. इसी कड़ी में आज मध्यप्रदेश बोर्ड का भी नाम जुट गया. मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य में 10वीं की परीक्षा (MP Board 10th Exam) को रद्द और 12वीं की परीक्षा (MP Board 12th Exam) को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. Also Read - सुहागरात के सेज पर दुल्हन को होने लगा पेट में दर्द, दवा लेकर आया दूल्हा, देखा तो उड़ गए होश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, मूल्यांकन के आधार पर मार्कशीट जारी की जाएगी. जो भी छात्र इस मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे वे आने वाले समय में परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं. उन्होंने आगे बताया कि 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है. हालात सुधरने पर परीक्षाएं होंगी.

Board exams for class 10 won't take place, mark sheets will be issued based on evaluation. Anyone who wants higher marks can sit for the exam later in the time to come. Board exams for students of class 12 have been postponed. Exams will be held when the situation improves: MP CM pic.twitter.com/lIYjazZrk9

— ANI (@ANI) May 14, 2021