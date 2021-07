MP Board MPBSE 12th Result Date and Time Announced: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MPBSE ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित करने की तारीख का खुलासा कर दिया है. MPBSE की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे जारी होंगे.Also Read - MP Board MPBSE 12th Result 2021 Date: MP Board 12वीं का रिजल्ट इस सप्ताह जारी होने की है संभावना, जानें इससे संबंधित तमाम डिटेल

मालूम हो कि राज्य में 10वीं का रिजल्ट (MP Board MPBSE 10th Result 2021) पहले ही घोषित किया जा चुका है. छात्र जो इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (MP Board MPBSE 12th Result 2021) चेक कर सकते हैं. Also Read - MPBSE 12th Result 2020: सड़क किनारे जूते बेचने वाले की बेटी मेरिट में आई, सीएम शिवराज ने हर संभव मदद का दिया भरोसा

बोर्ड की तरफ से मोबाइल पर रिजल्ट देखने का तरीका भी बताया गया है. बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘Google Play स्टोर पर MPBSE Mobile App या MP Mobile App डाउनलोड करें. इसके बाद Know Your Result पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपना रॉल नंबर और आवेदन क्रमांक डालना होगा. फिर आपको परीक्षा परिणाम दिखेगा. Also Read - MPBSE 12th Result 2020 Topper: मध्यप्रदेश बोर्ड 12वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, इन स्ट्रीमों में भी रहा इनका दबदबा

बता दें कि सभी राज्य बोर्डों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और CISCE को कक्षा 12वीं के रिजल्ट (Board Result 2021) 31 जुलाई तक घोषित करने के लिए कहा गया है. COVID-19 मामलों में अचानक वृद्धि के कारण कुछ राज्यों को छोड़कर इस वर्ष देश में बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की गई है. बोर्ड (MP Board) ने इस साल कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों को अंक देने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन योजना तैयार की है.

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPBSE) हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वोकेशनल कोर्स के लिए 1 सितंबर से 25 सितंबर तक विशेष परीक्षा आयोजित करेगा. छात्र जो बोर्ड परीक्षा रिजल्ट (MP Board MPBSE 12th Result 2021) से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए अलग से विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस विशेष परीक्षा के लिए पंजीकरण 1 अगस्त से 10 अगस्त तक होगा.

MP Board MPBSE 12th Result 2021 ऐसे करें चेक

MP Board की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवश्यक विवरण दर्ज करें.

MP Board MPBSE 12th Result 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें